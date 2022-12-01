Полузащитник "горняков" Михаил Мудрик снова опередил партнеров по команде в борьбе за звание лучшего.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в ноябре – им третий раз подряд стал Михаил Мудрик.

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По результатам опроса в клубных соцсетях за 21-летнего вингера отдали 10196 голосов (около 74% всех респондентов). Второе место в голосовании занял Дмитрий Крыськив, которого поддержали 2546 болельщиков. Также в рейтинг попали Георгий Судаков (745 голосов) и Валерий Бондарь (316). Всего в опросе приняли участие 13803 пользователей.

Напомним, в ноябре Михаил сыграл в 6 матчах "горняков", отличившись забитыми мячами в воротах Вереса, СК Днепр-1 и Ворсклы, а также голевой передачей в поединке с Зарей. К слову, Мудрик брал награду лучшему футболисту месяца также в сентябре и октябре.

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