Герой матча с Ренном Анатолий Трубин обошел партнеров по команде в борьбе за звание самого полезного.

Пресс-служба Шахтера сообщила результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в феврале. Безоговорочную победу одержал голкипер Анатолий Трубин.

Шахтер хотел подписать подопечного Реброва – Аль-Айн не устроила предложенная сумма

21-летний вратарь набрал 79% голосов и опередил ближайшего преследователя – Георгия Судакова – почти в 8 раз (10%). Еще два игрока – Тарас Степаненко и Артем Бондаренко – набрали соответственно 8% и 3%.

Напомним, Трубин стал героем матчей с Ренном – именно его игра помогла "горнякам" пробиться в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече он несколько раз спасал "горняков" от неизбежного гола, а в ответном матче торжествовал в серии послематчевых пенальти.

В текущем сезоне Анатолий провел за Шахтер 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов (5 поединков отстоял на ноль). Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

"Шахтар був дуже мотивованим": Конопля – про перемогу над Минаєм, провокації з Ренном та боротьбу з СК Дніпро-1