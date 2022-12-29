Генеральный директор дончан Сергей Палкин объявил имя футболиста, которого болельщики сочли лучшим в 2021 году.

"Кто может стать лучшим игроком года? Я думаю, это Мудрик или Марлос. Мне так сложно ответить. Все же назву Марлоса", – заявил Палкин в интервью пресс-службе "горняков" .

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В ходе разговора генеральному директору Шахтера дали конверт с именем футболиста года. Там было имя Михаила Мудрика. "Я ничуть не удивлен. Думаю, болельщики дали ему очень большой аванс. Теперь его следует оправдывать и возвращать своей игрой и самоотдачей. Ему остается пожелать успехов, везения и такого же прогресса каждый год", – резюмировал Палкин.

В этом сезоне Мудрик начал стабильно играть в первой команде Шахтера. Он уже провел 19 матчей, в которых отличился двумя голами и девятью ассистами.

Напомним, лучшими футболистами двух последних лет были признаны голкиперы Андрей Пятов (2019) и Анатолий Трубин (2020).

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