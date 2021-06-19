52-летний специалист вскоре начнет готовить женскую команду к старту в сезоне 2021/22 Первой лиги чемпионата Украины.

Шахтер объявил о создании женской команды

"Шахтер является самым амбициозным клубом, независимо от того, какая команда – женская или мужская. Перед нами стоят высокие задачи, будем стараться их выполнять. Надеюсь, внимание, которое нам оказывает клуб, поможет создать боеспособную команду", – цитирует Романа Заева оффициальный сайт Шахтера.

Заев имел опыт тренерства женской юношеской сборной Украины. Он также был наставником команд Высшей лиги Еднисть-ШВСМ (Плиски) и Восход (Старая Маячка). В 2019, 2020 годах специалист получил награду "Футбольные звезды Украины" в номинации "Лучший тренер женских команд".

Напомним, что на такой шаг "горняков" побудил стратегический план развития женского футбола в Украине на 2020-2024 годы, утвержденный Исполкомом УАФ. Согласно ему, все клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

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