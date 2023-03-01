"Таджицкий вингер Атырау Хусрав Тоиров заинтересовал скаутов донецкого Шахтера. Интерес реальный. Шахтер следит за Тоировым и намерен выкупить его у "нефтяников". Информация у меня от знакомых из Украины. Transfermarkt оценивает "атырауского Хвичу" в 150 тысяч евро. Это условные цифры, за Тоирова могут заплатить и больше.

Йовичевич намекнул на трансфер Шахтера и анонсировал возвращение 2 важных игроков

Недавно я рассказывал вам о своих впечатлениях об игре Атырау и особенно отмечал дриблинг и технику Тоирова. Он действительно очень талантлив. А скаутинг Шахтера в футболистах понимает гораздо больше моего. Потому неудивительно, что его заметили. В донецком клубе в игроке Атырау видят потенциальную замену Михаилу Мудрику", – написал в Telegram казахский инсайдер Айдын Кожахмет. Ранее на трансфер Тоирова в Шахтер намекал и Виктор Вацко.

Заметим, что 18-летний таджик не успел закрепиться даже в Атырау. В нынешнем сезоне Тоиров отыграл 340 минут и отличился 2 ассистами. Талант уже получал вызов в сборную Таджикистана, но пока не дебютировал.

Мудрик навчив усіх: як два клуби та три голкіпери зірвали куш лише одним трансфером