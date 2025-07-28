Донецкий Шахтер в Instagram сообщил, что памятник Мирче Луческу перевезут в другую страну.

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"Скульптура Мирчи Луческу едет из Украины к Мистеру в Румынию!" – подписала пресс-служба "горняков" видео, в котором показали процесс транспортировки памятника легендарного тренера.

Напомним, что Шахтер еще несколько лет назад планировал помпезно открыть скульптуру по случаю юбилея румынского наставника, но все изменилось после того, как Луческу возглавил киевское Динамо в 2020 году.

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