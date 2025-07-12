Шахтер активно ищет молодых талантливых игроков, которые могут усилить команду в будущем.

Шахтер заинтересовался в услугах полузащитника хорватской Кустошии Рудольфа Алоко. Об этом сообщает Sportske.

"Он выкручивает руки Шахтеру": инсайдер рассказал о продлении контракта защитника сборной Украины

Алоко всего 18 лет и он выступает за команду U-19. Несмотря на это, он в июне дебютировал за взрослую сборную Бенина в матче против Марокко. Прогресс Рудольфа заметили европейские клубы. Отмечается, что Бешикташ уже сделал предложение, а Зальцбург, Брайтон, Севилья и ПСВ готовы также побороться за игрока.

Стоит заметить, что за первую команду Кустошии, которая выступает во Второй лиге Хорватии, Алоко не играл. Дарио Срна недавно встречался с агентом бенинца Энди Барой.

Шахтер с хет-триком Траоре разбил словенский Бринье – очередной разгром от "горняков" после феерии в Лиге Европы