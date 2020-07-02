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Шахтер нашел неожиданную замену Исмаили – чемпион Украины может сорвать трансфер, который почти состоялся

2 июля 21:20 - Читати українською
Шахтер нашел неожиданную замену Исмаили – чемпион Украины может сорвать трансфер, который почти состоялся
Эрик перейдет в Шахтер на замену травмированному Исмаили? / фото из соцсетей

Левый защитник бывшей команды Тайсона Эрик может неожиданно изменить свой маршрут. Шахтер в последний момент включился в борьбу за потенциального преемника Исмаили.

Родная команда Тайсона готова выслушать предложение донецкого клуба. На днях бразильские СМИ сообщали, что 19-летний Эрик закрыл свой трансфер в Аль-Айн, который занимает второе место в чемпионате ОАЭ, и переход отдаляла только передача документов. Однако в останий момент вмешался Шахтер. Несмотря на заверения Каштру, что тяжело травмированного Исмаили заменят двое других игроков, скауты "горняков" не остановили поисков. Сразу несколько источников в Бразилии сообщили об интересе к воспитаннику Интернасьоналя.

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Чемпионы Украины 2020 уже прозондировали ситуацию молодого футболиста, который недавно в 18 лет дебютировал в бразильской Серии А. Сам Эрик и его представители приняли решение взять паузу, ожидая официального предложения Шахтера, сообщает Revista Colorada. В то же время шейх, который владеет Аль-Айном, не готов давать бразильцам больше нескольких дней. Арабский клуб предлагает смешные 750 тысяч долларов за 50% прав на защитника, у которого действующий контракт с Интером до 2022 года.

На молодежном уровне Эрик забивал со штрафных и в стиле Исмаили (смотрите видео), отмечался эффектными финтами, хотя без большого опыта взрослого футбола пока не очень верится, что он мог бы со старта завоевать статус №1 на позиции левого защитника в донецкой команде.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

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