Хорватский специалист стал спортивным директором донецкого Шахтера. Это указано на официальном сайте клуба. Ранее Срна работал директором по футболу, но на сайте такой должности нет. Возможно, что руководство клуба переименовало должность хорвата.

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Напомним, Дарио Срна завершил карьеру футболиста в 2019 году. Он вернулся в Шахтер и стал ассистентом главного тренера. Через год получил назначение на должность директора по футболу.

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