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"Шахтер нас серьезно подвел", – Шаран недоволен действиями "горняков" в переговорах по Бондаренко

9 июля 23:10 98 Читати українською
"Шахтер нас серьезно подвел", – Шаран недоволен действиями "горняков" в переговорах по Бондаренко
Владимир Шаран / Фото официального сайта Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал неудачу в попытке вернуть своего бывшего защитника.

"Честно говоря, мы пересмотрели немало претендентов, проработали много информации о легионеров. Но хочу сказать, что нас серьезно подвел Шахтер. Мы имели договоренность, что Валерий Бондаренко будет играть в Александрии на правах аренды. Шахтер знал, что мы будем выступать в еврокубках и нуждаемся в усилении. И неожиданно руководство "горняков" отправляет Валерия в Португалию, в Виторию.

"Спасибо Шахтеру, что отдал, а потом сразу забрал своих футболистов из Зари", – Рафаилов продолжает тролить "горняков"

Понятно, что этот ход – компенсация за Луиша Каштру, нового тренера Шахтера, который пришел из Витории. Но наша договоренность была достигнута еще до этого момента. Менеджмент Шахтера заверил нас, что Бондаренко будет в Александрии почти стопроцентно. И мы даже не рассматривали другие варианты, хотя такие и были.

И теперь мы имеем проблему с центральным защитником. Это главная проблема. Также хочется видеть еще плеймейкера, так как одного Кирилла Ковальца мало", – цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

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Трансферы Владимир Шаран Владимир Шаран Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Шахтер Шахтер Александрия Александрия Витория Гимараэш Витория Гимараэш
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