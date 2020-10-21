Результативность донецкого Шахтера в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Реала позволила навсегда войти в историю европейских турниров.

Три безответных мяча от "горняков" – крупнейшее домашнее поражение мадридцев в еврокубках за всю историю, сообщает Mister Chip.

Реал – Шахтер: видео голов – "горняки" громят Мадрид

Шахтер ушел на перерыв со счетом 3:0 в свою пользу. Голами в составе донетчан отличились Тете и Манор Соломон, а еще один мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан. Последний раз три мяча в первом тайме Реал пропускал еще в 2005-м от французского Лиона.

К слову, Реал является самым титулованным клубом в европейских соревнованиях. В клубном музее "сливочных" 13 кубков ЛЧ (КЕЧ), 2 Кубка УЕФА и 4 Суперкубка УЕФА.

Реал Мадрид – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов