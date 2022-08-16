Шахтер в сентябре начнет выступления в групповом турнире Лиги чемпионов. Домашние поединки "оранжево-черные" будут играть в Варшаве на стадионе местной Легии. Среди потенциальных соперников "горняков" – Барселона, Реал, Манчестер Сити, Ливерпуль, Милан, ПСЖ и другие топ-клубы.

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В продажу уже поступили пакеты Лиги чемпионов – это билеты на все три матча группового турнира. Цена стартует от 200 злотых. При уменьшении количества доступных мест определенной категории цена может возрастать.

Первый этап продажи продлится с 16 по 21 августа. Свободная продажа стартует 22 числа. С деталями продаж можно ознакомиться здесь.

Приобрести пакет Лиги чемпионов можно на официальном сайте Шахтера. Билеты появятся в личном кабинете после жеребьевки группового турнира, которая состоится 25 августа.

Кроме того, клуб объявил о запуске польской версии официального сайта. Это связано с тем, что еврокубковые матчи команда Йовичевича будет играть именно в Польше. Кстати, владельцы абонементов на матчи варшавской Легии могут получить билеты на матчи Шахтера в ЛЧ со скидкой.

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