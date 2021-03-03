Донецкий Шахтер призвал болельщиков поддержать команду в противостоянии с Ромой в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В среду, 3 марта, билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома появились в свободном доступе, сообщает официальный Instagram "горняков".

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Пропуск можно приобрести на shakhtar.com. Ценовая политика колеблется в диапазоне 100-700 грн, но также есть предложения с дополнительными преимуществами для более требовательных фанатов.

Поединок Шахтер – Рома будет проходить 18 марта на НСК Олимпийский, начало в 19:55. Первая встреча между командами запланирована на 11 марта, начало в 22:00.

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