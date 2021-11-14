"Горняки" вернулись к тренировкам после длительного отдыха.

В субботу, 13 ноября, футболисты Шахтера собрались в загородном комплексе Святошино и провели первую тренировку после 5-дневной паузы, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Занятие, которое длилось около 45 минут, включало в себя разминку, квадраты и беговые упражнения. К слову, с основой тренировались два игрока Шахтера U-19 – центральный защитник Марьян Фарина и полузащитник Илья Гулько.

Напомним, сразу 11 футболистов первой команды находятся в сборных своих стран. Они должны вернуться в клуб в преддверии матча с Рухом, который состоится 20 ноября на НСК Олимпийский.

После 14-ти туров Шахтер идет в турнирной таблице УПЛ первым, имея с Динамо одинаковое количество очков – по 35.

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