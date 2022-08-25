Подопечные Игора Йовичевича после одного выходного возобновили тренировочный процесс.

Футболисты Шахтера собрались на тренировочной базе "Святошин" и начали подготовку к матчу 2-го тура УПЛ против Кривбасса, который состоится 28 августа на НСК Олимпийский.

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Тренерский штаб "горняков" организовал программы для двух групп. Легкую нагрузку получили исполнители, игравшие против Металлиста 1925 (0:0). Остальные футболисты провели интенсивную тренировку, сообщает пресс-служба Шахтера.

Отмечается, что в общую группу вернулся новичок дончан Александр Зубков. Следовательно, в распоряжении Игора Йовичевича были все футболисты.

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