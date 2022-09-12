Сегодня подопечные Йовичевича провели вечернюю тренировку на базе варшавской Легии, любезно предоставившей все необходимое для полноценного рабочего процесса, информирует официальный сайт "горняков".

Шахтер – Селтик: матч Лиги чемпионов рассудит арбитр, фиксировавший ничью Динамо и Фенербахче

После работы в тренажерке команда переместилась на футбольное поле, где провела часовое занятие. Уделили внимание упражнениям на короткий и средний пас, а также точность передач с перемещениями в зоны, а завершили двусторонкой на все поле с определенными тактическими задачами. Хавбек Андрей Тотовицкий занимался беговой работой отдельно. Приятным сюрпризом стало присутствие Виктора Корниенко, которому прооперировали травмированное колено. Впереди предстоит длительный процесс реабилитации, но защитник сейчас поддерживает партнеров хотя бы морально.

Напомним, встреча между Шахтером и Селтиком состоится в среду, 14 сентября, на стадионе Войска Польского им. Юзефа Пилсудского в Варшаве. Стартовый свисток в 19:45.

Шахтер – Черноморец: Швед снова забил, джокеры, интуиция и фарт Йовичевича дарят лидерство в УПЛ, Мудрика не хватает