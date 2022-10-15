Футболисты Шахтера, накануне вернувшиеся во Львов из Варшавы после ничьей с Реалом в Лиге чемпионов, начали подготовку к центральному поединку УПЛ против Динамо.

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В пятницу подопечные Йовичевича тренировались на базе в Винниках. "Горняки" позанимались в фитнес-центре, после чего отправились на поле отрабатывать короткие и средние передачи с перемещениями, а также серию упражнений на тактику. Завершилось занятие подачами с флангов и ударами по воротам.

Команда работала не в полном составе – Марьян Швед и Андрей Кулаков занимались индивидуально, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

Поединок Шахтер – Динамо стартует 16 октября в 17:00 на Арене Львов. Обе команды сыграли в УПЛ по 5 матчей – "горняки" набрали 13 очков и занимают 2 место, а киевляне идут 8-ми, имея 9 баллов.

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