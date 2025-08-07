Шахтер проявляет интерес к молодому бразильскому фулбеку Педро Габриэлю, который выступает за команду U-20 Гремио, сообщает Portaldogremista, отмечая, что 18-летний защитник оказался в поле зрения скаутов донецкого клуба.

Шахтер отклонил денежное предложение лондонского клуба по лидеру команды – Ахметов хочет еще большего

По информации источника, несмотря на интерес со стороны украинского гранда, Гремио не намерен расставаться со своим талантом. Пока что официальных контактов между сторонами не было, однако Шахтер активно следит за несколькими молодыми игроками в Бразилии, среди которых и Габриэль.

В прошлом сезоне оборонец провел 23 поединка за молодежную команду, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Тренер из Спартака, беглец Шахтера и "Дерби вечных врагов" с командой Яремчука – что стоит знать о Панатинаикосе