Шахтер интересуется подписанием центрального нападающего Сантоса Луки Мейреллеса, сообщает Globo.

Украинский клуб готов предложить 12 миллионов евро и 15% от суммы следующего трансфера 18-летнего бразильца. Сейчас Сантос оценивает возможность переговоров, ведь раньше команда старалась не продавать перспективных футболистов. Однако финансовое положение клуба заставляет пересмотреть эту позицию, и потенциальная продажа может существенно помочь команде.

Мейреллес отличался результативностью в молодежных составах Сантуса – на его счету 28 голов в 46 матчах за команды U-17 и U-20.

