Шахтер продолжает искать талантливых игроков в Бразилии для усиления своей команды.

В составе Шахтера сейчас находятся 10 представителей Бразилии. "Горняки" могут пополнить этот список, поскольку нацелились на молодого таланта из Гремио.

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Как сообщает Ge.globo, Шахтер интересуется атакующим полузащитником Габриэлем Меком. За основу Гремио он провел лишь два матча, дебютировав в этом сезоне. Меку всего 17 лет, но он уже считается большим талантом. Челси еще год назад связывался с Гремио, правда, отказался от сделки.

Ожидается, что Шахтер сделает вскоре официальное предложение по полузащитнику. Переговоры между клубами уже стартовали.

Сейчас Мек входит в основной состав Гремио. Одним из агентов игрока является отец Неймара.

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