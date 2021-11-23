Шахтер положил глаз на защитника Хераклеса Джакомо Куальяту, сообщает на своей странице в социальной сети Твитттер журналист Джанлуиджи Лонгари.

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21-летним левым защитником также интересуются клубы Бундеслиги и Ла Лиги. В текущем сезоне итальянец провел за нидерландцев 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу и получил 4 желтых карточки. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тыс. евро.

Напомним, летом Шахтер уже пополнился одним представителем Эредивизи – новобранцем "горняков" стал форвард Аякса Лассина Траоре, который сейчас приходит в себя после сложной травмы.

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