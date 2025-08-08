Шахтер хочет подписать 19-летнего Лукаса Феррейру из Сан-Паулу, сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что "горняки" уже сделали предложение в размере 50,5 миллионов реалов (примерно 8 миллионов евро). Сан-Паулу же сделал встречное предложение Шахтеру, однако требования бразильцев не разглашаются. Интересно, что "триколорные" пребывают в финансовом кризисе, поэтому пойдут на продажу игроков.

К слову, Лукас Феррейра (играет в основном на правом фланге атаки, но может сыграть слева и под нападающим) провел 23 матча за взрослую команду Сан-Паулу, отметившись голом и ассистом.

