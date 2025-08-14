Шахтер пытается усилить атаку бразильским вингером Джоном Кеннеди, информирует Ge Globo.

По данным источника, донецкий клуб сделал предложение в размере 6 миллионов евро плюс еще 3 миллиона в виде бонусов, но Флуминенсе отклонил эту сумму, стремясь сохранить 23-летнего игрока. Сам футболист также не планирует менять команду.

Напомним, впервые интерес Шахтера к Кеннеди появился в медиа еще в марте 2023-го, а уже в мае прошлого года дончане предлагали за него 10 миллионов евро. Впрочем, тогда, как и теперь, стороны не достигли согласия.

