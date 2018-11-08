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Шахтер уступает только одной команде по пропущенным мячам в Лиге чемпионов

12:17 145 Читати українською
Шахтер уступает только одной команде по пропущенным мячам в Лиге чемпионов
Все перевернулось с ног на голову / Фото ФК Манчестер Сити

Донецкий Шахтер поднялся в одном из рейтингов Лиги чемпионов, правда с отметкой "минус".

В матче 4-го тура группового этапа ЛЧ Шахтер уступил Манчестер Сити, пропустив 6 мячей.

Таким образом "горняки" стали второй командой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по пропущенным мячам.За 4 матча в ворота Пятова влетело 13 голов.

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Главным "конкурентом" Шахтера за первенство в этой номинации является Виктория Пльзень, которая пропустила 14 мячей.

Напомним, Шахтер находится на последней строчке турнирной таблицы в своей группе ЛЧ, имея в активе всего 2 очка. Но при этом донецкий клуб еще сохраняет математические шансы на выход в плей-офф турнира.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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Шахтер Шахтер Манчестер Сити - Шахтер Лига чемпионов Рекорды Виктория Пльзень Виктория Пльзень
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