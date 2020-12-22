Определился один из соперников Шахтера во время зимних сборов.

Црвена Звезда проведет спарринг с "горняками" в Турции, сообщает Srbija Danas.

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Сербский гранд тренирует легендарный экс-хавбек Интера Деян Станкович. Команда уверенно возглавляет турнирную таблицу национального чемпионата, а в Лиге Европы пробилась в 1/16 финала, где встретится с Миланом. Точная дата спарринга против Шахтера пока неизвестна.

Напомним, дончане будут готовиться в Турции в два этапа. Первый начнется 17 января.

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