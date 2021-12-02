"Мы все понимаем, что добывать победы в матче с Шахтером очень тяжело. Это гранд украинского футбола, который постоянно доминирует на поле. Мы будем пытаться играть от обороны, на контратаках. Конечно, мы не приедем в Киев отбывать номер, хотим получить очки в матче с "горняками". А как это у нас получится – увидим после игры.

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Что нужно делать? В первую очередь, это дисциплина в обороне и удача. Иначе с ними сложно. Шахтер превосходит все команды в УПЛ, разве что на равных с Динамо могут бороться. Другие слабее, но за счет дисциплины и удачи можно зацепиться за очки.

Плюс, не следует забывать о погоде. Сейчас Шахтеру уже сложнее показывать свою игру, поля не такого качества, как летом. А для них это важно. Плюс, у дончан после Лиги чемпионов уже скопилась усталость, они больше сыграли, чем мы. Думаю, это будет нам на руку", – резюмировал Политыло в комментарии UA-football.

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