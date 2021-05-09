Первый официальный матч "горняки" провели 24 мая 1936 года. Именно эта дата считается днем ​​рождения клуба. В юбилейный год Шахтер приготовил для болельщиков ряд сюрпризов, один из которых можно было увидеть сегодня.

Каштру попрощался с Шахтером

На НСК Олимпийский, где состоялась игра 26-го тура УПЛ против Ингульца, команда приехала на ретроавтобусе ЛАЗ-697М "Турист" 1973 года выпуска. На таком же транспорте Шахтер перемещался в 1970-х годах, сообщает пресс-служба клуба.

Добавим, что в последнем матче сезона дончане одержали минимальную победу благодаря голу Тете. После игры Луиш Каштру признался, что покидает команду.

Шахтер обыграл Ингулец благодаря издевательскому голу Тете – конец сезона для "горняков" и последний матч Каштру