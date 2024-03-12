Шахтер уверенно переиграл Минай (2:0) в матче 21 тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Минай после зимней паузы выдал хорошие матчи и возродил надежду на спасение. Но с Шахтером шансов было мало. К игре "горняков" были вопросы в последних поединках, однако класс команды Марино Пушича слишком высок.

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Шахтер вышел на игру максимально боевым составом и просто разбил Минай. Доминирование началось со стартовым свистком – в первом тайме дончане нанесли 20 ударов и имели более 70% владения.

Судаков и Бондаренко постоянно заходили в штрафную площадь, а Конопля и Азаров активно помогали на флангах. Каждый из фулбеков красиво пробил в каркас ворот, завершая затяжные атаки.

Одна из комбинаций Шахтера привела к пенальти – Корнийчук наступил на ногу Конопли. Судаков очень уверенно реализовал 11-метровый. Шахтер удвоил преимущество, когда Кевин воспользовался ошибкой Вакулы и ассистировал Сикану.

Во втором тайме картина не изменилась. Шахтер нанес еще 16 ударов. Близкими к дублям были Судаков и Сикан, могли забивать Бондаренко и Траоре, а Зубков беспрестанно искал, как бы завершить атаку.

Минай не навязал борьбу и не пользовался возможностями для контратак. Финальный свисток зафиксировал победу Шахтера, который набрал 43 очка и оторвался от конкурентов на вершине таблицы УПЛ.