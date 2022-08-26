"Это Лига чемпионов, каждая игра здесь очень сложна. Надо играть с желанием. Прошлый сезон был для нас очаровательным, этот боевой и победный дух мы попытаемся продемонстрировать на поле снова. Мы всегда хотим выигрывать в каждой игре, это наша цель, но мы отдаем себе отчет в трудностях. РБ Лейпциг дошел до полуфинала несколько лет назад, Шахтер мы знаем очень хорошо, потому что играли с ним несколько раз.

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А потом мы сыграем с Селтиком. Это будет трудным испытанием, учитывая атмосферу на их домашнем стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему. Этот турнир действительно особенный, каждый момент может стать решающим", – приводит слова Бутрагеньо официальный сайт Реала.

Отметим, что Реал попал в группу F, где его соперниками станут РБ Лейпциг, Селтик и Шахтер.

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