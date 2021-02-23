"Что касается перспектив Шахтера в Лиге Европы, то сейчас трудно судить по первой игре, тем более Маккаби. Вернусь к своим словам – Шахтер еще не набрал те кондиции, на которые он способен. Впереди очень много хороших команд в Лиге Европы.

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Хорошо, когда команда ставит перед собой максимальные задачи. Шахтер настолько поднял планку, ниже опускать просто нельзя. Тогда уже не интересно играть, если не ставить максимальные цели. Шахтер в прошлом году дошел до полуфинала, так почему бы не замахнуться на финал? А там уже будем смотреть и болеть за нашу команду", – цитирует бывшего нападающего terrikon.

Напомним, ответный матч между Шахтером и Маккаби состоится 25 февраля, в первой игра подопечные Каштру победили (2:0).

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