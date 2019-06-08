Шахтер может возглавить Луиш Каштру с Витории Гимараэш – он уже менял Фонсеку

Донецкий Шахтер ведет поиск тренера, который изменит Паулу Фонсеку, ведь португалец, вероятно, возглавит Рому.

Одним из главных претендентов на место Паулу Фонсеки в Шахтере является наставник португальской Витории Гимараэш Луиш Каштру, сообщает Bola Branca.

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Заметим, что в завершившемся сезоне португальская команда под руководством Каштру заняла пятую строчку в Примейре и пробилась в Лигу Европы.

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Интересно, что 57-летний португалец сменил Фонсеку в Порту в 2014-м году после того, как действующий тренер Шахтера был уволен из-за неудовлетворительных результатов.