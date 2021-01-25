Шахтер может вернуть Тейшейру – бразильцем также интересуется клуб АПЛ
18:41 - Читати українською
Бразильский полузащитник Алекс Тейшейра имеет шанс вновь одеть форму Шахтера.
Шахтер рассматривает вариант с приглашением Алекса Тейшейры, сообщает Fichajes.
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31-летний бразилец, последним клубом которого был китайский Цзянсу Сунин, сейчас находится в статусе свободного агента. По информации источника, на хавбека также претендуют Астон Вилла и португальская Бенфика.
Напомним, Тейшейра выступал за "горняков" в 2010-2016 годах, провел 222 матча, в которых отметился 89 голами и 25 ассистами.
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