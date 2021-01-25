Шахтер рассматривает вариант с приглашением Алекса Тейшейры, сообщает Fichajes.

Динамо может перехватить Алекса Тейшейра у Луческу-младшего, – журналист

31-летний бразилец, последним клубом которого был китайский Цзянсу Сунин, сейчас находится в статусе свободного агента. По информации источника, на хавбека также претендуют Астон Вилла и португальская Бенфика.

Напомним, Тейшейра выступал за "горняков" в 2010-2016 годах, провел 222 матча, в которых отметился 89 голами и 25 ассистами.

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