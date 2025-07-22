Шахтер может вернуть одного из бразильцев на родину – игрок не против перехода
Защитник Шахтера Винисиус Тобиас может сменить клубную прописку.
Фламенго активно ищет замену Уэсли на правый фланг обороны. Главной мишенью стал Винисиус Тобиас – фланговый защитник Шахтера, чья стоимость оценивается в 5 миллионов евро, сообщает JULIO MIGUEL NETO.
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По информации источника, 21-летний бразилец высоко оценивается в скаутских отчетах и получил положительные отзывы от тренерского штаба клуба из Рио-де-Жанейро. Сам игрок также открыт к возвращению на родину. Фламенго стремится как можно скорее закрыть сделку.
Напомним, что Тобиас присоединился к Шахтеру в январе 2022 года, а контракт игрока с "горняками" действует до лета 2029 года.
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