Фламенго активно ищет замену Уэсли на правый фланг обороны. Главной мишенью стал Винисиус Тобиас – фланговый защитник Шахтера, чья стоимость оценивается в 5 миллионов евро, сообщает JULIO MIGUEL NETO.

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По информации источника, 21-летний бразилец высоко оценивается в скаутских отчетах и получил положительные отзывы от тренерского штаба клуба из Рио-де-Жанейро. Сам игрок также открыт к возвращению на родину. Фламенго стремится как можно скорее закрыть сделку.

Напомним, что Тобиас присоединился к Шахтеру в январе 2022 года, а контракт игрока с "горняками" действует до лета 2029 года.

Após eminente saída de Wesley para a Roma e prazo de finalização da venda esticado em mais 48Hs, Flamengo tem conversas com o lateral-direito Vinícius Tobias, que se torna o alvo principal para a posição.



Avaliado em 5mi€, defensor do Shaktar é bem avaliado pelo scouting do… pic.twitter.com/6ZEijxwbgW — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) July 22, 2025

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