На радары итальянского клуба попал Эгиналдо, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Довбик заинтересовал еще один клуб из АПЛ – ранее он хотел переманить другого украинца

Артем Довбик может покинуть Рому, однако тренеру "волков" Джан Пьеро Гасперини явно понадобится замена. 21-летний Эгиналдо по большей части играет на флангах атаки, однако Шахтер нередко использовал его и в центре. Сам бразилец готов к переходу в топ-чемпионат, имея варианты не только в Роме, но и в Бундеслиге. Ранее были слухи, что Шахтер требует за Эгиналдо минимум 15 млн евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне форвард успел провести 4 матча, оформив один гол и один ассист. Контракт Эгиналдо с Шахтером действует еще три года, а цена по Transfermarkt составляет 4 млн евро.

Довбик взял дополнительные уроки, три клуба АПЛ хотят Артема – Моуринью может спасти карьеру Зинченко