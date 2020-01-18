Шахтер может усилиться спортивным директором Фиорентины

Дончане планируют привлечь в свою команду известного итальянского функционера.

Донецкий Шахтер активно интересуется услугами спортивного директора итальянской Фиорентины Даниэле Праде, сообщает издание TuttoMercatoWeb.

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Функционер уже давно находится на радаре "горняков" и даже провел встречу с представителями "оранжево-черных". Руководство донецкой команды предпочитало бы видеть 52-летнего специалиста в своем клубе в июле, ведь контракт итальянца с Фиорентиной заканчивается 30 июня 2020 года.

К слову, в структуре флорентийского клуба Праде трудится с 2012 года. Кроме того, он успел поработать спортивным директором и бизнес-менеджером Ромы, техническим директором Удинезе и Сампдории, бизнес-менеджером Терамо, Фрозиноне, Фано и Ферентино, а также председателем исполнительного комитета Тернаны.

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