"Дмитрий Ризнык это человек, который в ближайшей перспективе может осуществить маршрут из Киева в один из клубов Западной Европы. Я не исключаю, что если не этим летом, то следующим. Он будет среди тех, кто если не в очереди, то в первых рядах будет покидать Шахтер, будет продан.

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Я слышал, честно говоря, уже несколько месяцев назад об интересе из нидерландской Эредивизи от ПСВ. Очную игру мы помним осенью, сколько сейвов Ризнык тогда натворил? Да, проиграл Шахтер тогда, пропустил три. Но у Ризныка, по-моему, был рекорд ЛЧ по количеству сейвов в одном матче. ПСВ, не скажу, что после этого матча, возможно, он в поле зрения, в шорт-листе, в лонг-листе Эйндховена был и до этого, но клуб им интересуется.

Фейеноорд, я знаю, также интересуется. Возможно, Марино Пушич обратил внимание своего бывшего клуба на Ризныка. Но по меньшей мере в Нидерландах присматриваются к Дмитрию", – заявил Бурбас в эфире своей передачи.

Добавим, что в нынешнем сезоне Ризнык провел за Шахтер 32 матча, пропустил 32 гола и 14 раз сохранял владения "сухими". Также кипер "горняков" вытеснил Георгия Бущана из заявки сборной Украины. Контракт Ризныка с Шахтером рассчитан до конца 2027 года, а цена по Transfermarkt составляет 7 млн евро.

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