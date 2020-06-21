toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер может сменить технического спонсора

21:11 - Читати українською
Шахтер может сменить технического спонсора
Марлос / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер может завершить свое сотрудничество с Nike – "горняки" уже имеют замену.

Puma может стать техническим спонсором Шахтера – переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает Sportarena.

Шахтер обошел Динамо по количеству титулов в период независимой Украины

Отметим, что контракт Шахтера с нынешним техническим спонсором Nike завершается в этом году. "Горняки" сотрудничали с американской компанией с 2008 года.

К слову, вчера, 20 июня, Шахтер обыграл Александрию (3:2) и досрочно оформил чемпионство УПЛ.

Шахтер победил Александрию и досрочно стал чемпионом Украины – урок успеха, тревога перед ЛЕ и неосторожность "горняков

blog_ava
Десна – Заря: анонс матча УПЛ
08:00
751
Теги
Nike Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
22
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук