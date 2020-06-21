Шахтер может сменить технического спонсора

Донецкий Шахтер может завершить свое сотрудничество с Nike – "горняки" уже имеют замену.

Puma может стать техническим спонсором Шахтера – переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает Sportarena.

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Отметим, что контракт Шахтера с нынешним техническим спонсором Nike завершается в этом году. "Горняки" сотрудничали с американской компанией с 2008 года.

К слову, вчера, 20 июня, Шахтер обыграл Александрию (3:2) и досрочно оформил чемпионство УПЛ.

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