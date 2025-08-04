Шахтер получил потенциальную угрозу, если все же придется опускаться в Лигу конференций 20025/26.

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги конференций 2025/26. Потенциальным соперником Шахтера станет неудачник пары Серветт-Утрехт.

Шахтер узнал потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы

"Горняки", конечно, хотят избежать этого сценария и остаться в Лиге Европы. Для этого нужно одолеть Панатинаикос в третьем раунде квалификации. Матчи против греков состоятся 7 и 14 августа. Неудачник опустится в Лигу конференций.

Напомним, Шахтер сверхуверенно прошел предыдущие два раунда квалификации ЛЕ. Подопечные Арды Турана разгромили финский Ильвес (6:0; 0:0), а затем не почувствовали сильного сопротивления турецкого Бешикташа (4:2; 2:0).

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы – Шахтер и Динамо получили оптимальных соперников