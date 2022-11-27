Защитник Шахтера Витао, выступающий за Интернасьонал на правах аренды, может остаться в чемпионате Бразилии.

Бразильский клуб хочет выкупить Витао и готовит предложение в 4,5 млн евро для Шахтера, сообщает журналист Александр Эрнст.

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Интересно, что эта сумма всего по меньшей мере 50% прав на игрока. Это оставит Шахтеру заработать на предстоящей продаже Витао. Переходу может помочь то, что защитник желает остаться в Порту-Алегри.

К слову, Витао сыграл в 38 матчах за Интернасьонал после перехода из Шахтера, в которых отличился 2 гола.

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