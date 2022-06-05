Шахтер может продать Траоре бывшему клубу Шевченко
Форвард "горняков" Лассина Траоре из-за продолжения полномасштабной войны России против Украины может покинуть донецкий клуб.
Одним из претендентов называют Дженоа, которая по итогам сезона опустилась в Серию В, сообщает Calcionline. "Грифоны" считают форварда идеальным кандидатом на усиление.
Траоре восстановился после сложной травмы и сообщил свое решение о возвращении в Шахтер и Украину
Несмотря на то, что контракт Лассины с дончанами рассчитан до 2026 года, бывший клуб Андрея Шевченко его может приобрести менее чем за 7 миллионов евро. Шахтер же получит дополнительные деньги в казну клуба в непростое время.
Напомним, Траоре перебрался в Украину в прошлом году из Аякса за 10 млн евро, успел провести 14 матчей, а в сентябре травмировал ахилловое сухожилие, из-за чего пропустил остальную часть сезона. Когда началось полномасштабное вторжение России, буркиниец находился за границей.
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