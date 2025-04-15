"Судаков – первый в очереди на выход из Шахтера за большие деньги. В последние недели усилились разговоры об активных переговорах с Наполи. Я еще с месяц назад сообщал, что они и не прекращались. Просто они были в пассивной стадии, но Наполи никогда не терял интерес к покупке Судакова. Сейчас они в более активной фазе.

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Из того, что я знаю, клубы могут договориться о трансфере Судакова в Наполи еще до завершения этого сезона. Мы помним, что год назад Наполи предлагал 40 млн евро, и Шахтер тогда отказался, потому что хотел больше. Затем в игре Судакова был спад, и казалось, что Шахтер прогадал, упустил возможность "сорвать куш".

Но сейчас, насколько я понимаю, ведутся разговоры о не менее 40 млн евро. Не менее! По сути, если Шахтер не выходит в следующую ЛЧ, а риски очень вероятны, то эти недополученные 40 млн евро "горняки" перекроют продажей Судакова", – рассказал Бурбас в эфире своей передачи.

Напомним, что 22-летний хавбек Шахтера забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 32 матчах нынешнего сезона. Контракт Судакова действует до конца 2028-го, а цена по Transfermarkt составляет 32 млн евро.

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