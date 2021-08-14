Шахтер готов расстаться с бразильским защитником только за солидную компенсацию.

Накануне сообщалось, что Тоттенхэм делал предложение по трансферу Додо, но получил отказ. Еще раньше такая же участь постигла Баварию.

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По информации журналиста Экрема Конура, в обоих случаях Шахтер не устроила сумма. "Горняки" вместо предложенных 20-25 млн евро стремятся получить за одного из своих лидеров 40 млн евро.

К слову, в этом сезоне 22-летний Додо сыграл в шести матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Бразилец, который перешел в Шахтер в 2018 году, имеет контракт с дончанами до лета 2025-го.

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