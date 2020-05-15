Шахтер может принять Динамо в Киеве – УАФ решилась на беспрецедентный шаг

Если те же Динамо и Шахтер между собой договорятся не ехать в Харьков на матч УПЛ, то могут сыграть поединок и в Киеве. Шахтер и Динамо базируются в Киеве – если они договорятся провести матч в столице, то УАФ позволяет такой вариант – сыграть там, где удобно обеим командам.
Насколько мне известно, такие договоренности уже есть – скорее всего, Шахтер примет Динамо именно в Киеве, а не в Харькове. Двум командам нет смысла ехать в Харьков на автобусах, чтобы сыграть при пустых трибунах, а потом возвращаться обратно.
Если, например, Динамо и Заря договорятся сыграть не в Запорожье, а в Киеве, то этот вариант тоже имеет право на существование. Решение будут принимать сами клубы. Если будут определенные споры, тогда команда обязана ехать на выездной матч", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.
Напомним, уже 30 мая возобновится чемпионат Украины.