Шахтер может принять Динамо в Киеве – УАФ решилась на беспрецедентный шаг

Известный журналист Игорь Цыганык сообщил, что коронавирус заставил УАФ принять неожиданные решения.

"Насколько мне известно, УАФ приняла решение дать возможность клубам УПЛ самим решать, где играть матчи чемпионата.

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Если те же Динамо и Шахтер между собой договорятся не ехать в Харьков на матч УПЛ, то могут сыграть поединок и в Киеве. Шахтер и Динамо базируются в Киеве – если они договорятся провести матч в столице, то УАФ позволяет такой вариант – сыграть там, где удобно обеим командам.

Насколько мне известно, такие договоренности уже есть – скорее всего, Шахтер примет Динамо именно в Киеве, а не в Харькове. Двум командам нет смысла ехать в Харьков на автобусах, чтобы сыграть при пустых трибунах, а потом возвращаться обратно.

Если, например, Динамо и Заря договорятся сыграть не в Запорожье, а в Киеве, то этот вариант тоже имеет право на существование. Решение будут принимать сами клубы. Если будут определенные споры, тогда команда обязана ехать на выездной матч", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, уже 30 мая возобновится чемпионат Украины.

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