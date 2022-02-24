"Ждем результатов. Даже сегодня на рынке есть такие игроки, которые находятся в Украине и, видимо, там не останутся. Мы разговаривали с Давидом Нересом. Нужно понять, что можно сделать в этот момент. Вопрос еще очень сырой. Если они захотят, чтобы Нерес ушел на сезон, выплачивая часть заработной платы, мы можем обсудить.

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Мы установили контакт, работаем на рынке. У нас нет ресурсов, чтобы арендовать такого игрока, как Нерес, но если есть желание, чтобы он на время был в Бразилии, наша дверь открыта", – цитирует Бельмонте Globoesporte.

Напомним, в январе Шахтер заплатил Аяксу за Нереса 12 млн евро.

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