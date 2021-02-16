Фанаты Шахтера все еще сохраняют надежду посмотреть вживую матч 1/16 Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

Донецкому клубу могут позволить пустить болельщиков на трибуны, информирует Meta-ratings.

Динамо и Шахтер узнали арбитров на первые матчи в плей-офф Лиги Европы

На этой неделе (18 февраля) НСК Олимпийский будет принимать матч Динамо – Брюгге, однако киевлянам точно не следует рассчитывать на поддержку родных трибун. Шахтер и Маккаби сыграют 25 февраля, поэтому у "горняков" еще есть шанс. Окончательное решение о допуске болельщиков должно быть принято в ближайшие дни.

Добавим, что предыдущие матчи в рамках УПЛ Динамо и Шахтер проводили на стадионе Динамо имени Лобановского.

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