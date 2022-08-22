На открытой тренировке Шахтера заметили еще одного вероятного легионера "горняков" – Лукас Тейлор занимался вместе с командой, сообщает Football Hub.

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Права на игрока принадлежат греческому ПАОКу, контракт рассчитан до 2024 года. Тейлор уже работал с Игорем Йовичевичем в СК Днепр-1.

В прошлом сезоне бразилец сыграл в 29 матчах за ПАОК во всех соревнованиях, отличившихся 5 результативными передачами.

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