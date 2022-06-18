"Я думаю, что Зубкова Шахтер может вернуть назад. Насколько я понимаю, боюсь, конечно, ошибиться, но мне кажется, что Шахтер имеет право выкупа футболиста обратно.

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И это игрок, имеющий опыт, выступает за сборную Украины и его недорого можно вернуть назад из Ференцвароша", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Зубков – воспитанник Шахтера. В 2019 году "горняки" отдали его в аренду в Ференцварош, а уже через год венгерский клуб оформил полноценный трансфер футболиста за 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне Александр провел за "Фради" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Его контракт с венграми действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн евро.

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