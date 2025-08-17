Шахтер интересуется бразильским нападающим Флуминенсе Джоном Кеннеди, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Впрочем, переговоры по трансферу игрока идут тяжело.

Шахтер официально закрыл трансфер еще одного ценного новичка из Бразилии

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл 5 матчей за Флуминенсе, без результативных действий. В кампании 2024/25 бразилец выступал за Пачуку на правах аренды. Джон отыграл 25 матчей за мексиканский клуб, забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7 миллионов евро.

Интересно, что имя и фамилия футболиста совпадает с именем и фамилией 35-го президента США Джона Кеннеди, который погиб в 1963 году.

Напомним, 16 августа Шахтер объявил о трансфере 19-летнего вингера Сан-Паулу Лукаса Феррейры.

