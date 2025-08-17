Шахтер может подписать еще одного бразильца – его имя идентично с исторической фигурой
Донецкий клуб продолжает вести активную трансферную кампанию.
Шахтер интересуется бразильским нападающим Флуминенсе Джоном Кеннеди, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Впрочем, переговоры по трансферу игрока идут тяжело.
Шахтер официально закрыл трансфер еще одного ценного новичка из Бразилии
В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл 5 матчей за Флуминенсе, без результативных действий. В кампании 2024/25 бразилец выступал за Пачуку на правах аренды. Джон отыграл 25 матчей за мексиканский клуб, забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7 миллионов евро.
Интересно, что имя и фамилия футболиста совпадает с именем и фамилией 35-го президента США Джона Кеннеди, который погиб в 1963 году.
Напомним, 16 августа Шахтер объявил о трансфере 19-летнего вингера Сан-Паулу Лукаса Феррейры.
