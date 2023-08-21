Шахтер попытается подписать Русина из Зари, хотя к нападающему проявляет интерес английский Сандерленд, сообщает журналист Владимир Зверов.

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В услугах игрока заинтересован лично Патрик ван Леувен, который работал с Русиным в Заре. Голландец уже нашел место в составе для Назария – слева в атаке в схеме 4-3-3, которую применял в луганской команде.

Отметим, что Русин в этом сезоне уже отметился 1 голом в 2 матчах. В прошлой кампании Назарий провел за Зарю 30 поединков, записав в свой актив 13 голов и 6 ассистов.

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