Шахтер может перехватить звезду УПЛ у английского клуба, – журналист
Журналист Владимир Зверов сообщил, что нападающий Зари Назарий Русин может стать игроком Шахтера.
Шахтер попытается подписать Русина из Зари, хотя к нападающему проявляет интерес английский Сандерленд, сообщает журналист Владимир Зверов.
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В услугах игрока заинтересован лично Патрик ван Леувен, который работал с Русиным в Заре. Голландец уже нашел место в составе для Назария – слева в атаке в схеме 4-3-3, которую применял в луганской команде.
Отметим, что Русин в этом сезоне уже отметился 1 голом в 2 матчах. В прошлой кампании Назарий провел за Зарю 30 поединков, записав в свой актив 13 голов и 6 ассистов.
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