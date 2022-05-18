"Орлы" заинтересованы в подписании Антонио и уже ведут переговоры с Шахтером, сообщает Tuttomercatoweb.

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Пока условия перехода не разглашаются. За хавбека также сражаются бразильский Фламенго и туринский Ювентус.

Отметим, что Маркос провел 28 матчей за Шахтер в текущем сезоне, забив 3 гола и отдал 1 ассист.

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