Шахтер может отпустить своего легионера в Италию
18:48 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Маркос Антонио имеет предложение от римского Лацио.
"Орлы" заинтересованы в подписании Антонио и уже ведут переговоры с Шахтером, сообщает Tuttomercatoweb.
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Пока условия перехода не разглашаются. За хавбека также сражаются бразильский Фламенго и туринский Ювентус.
Отметим, что Маркос провел 28 матчей за Шахтер в текущем сезоне, забив 3 гола и отдал 1 ассист.
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